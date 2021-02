Carlos Jiménez llega a Teletica Radio con 'Juzgue Usted'

El veterano periodista Carlos Jiménez llega a Teletica Radio el 1° de marzo con su programa "Juzgue Usted".

El espacio radial será transmitido por la frecuencia 91.5 FM y por Teletica.com, de lunes a viernes a las 11 p. m.



En esta nueva fase, "Juzgue Usted" tendrá secciones como el consultorio jurídico, para educar a la gente sobre derecho. Además, un consultorio médico donde se conversará sobre temas variados de la salud y otra sección sobre temas fuertes de política.

El programa de Jiménez tiene 29 años al aire, de los cuales 25 estuvo en Radio Columbia. En este mes de marzo cambia de casa y llega a Teletica Radio.

"Me siento muy motivado a estas alturas del partido. Volver a Canal 7 es estar en el VIP y tengo ese reto de hacer las cosas de lo mejor, la improvisación no vale. He tratado de mejorar la temática", comentó Jiménez.