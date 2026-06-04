Carlos Álvarez recuerda momento incómodo por no contarle a su esposa que es daltónico

Carlos Álvarez recordó uno de los momentos más incómodos que ha enfrentado por su condición de daltónico.

El locutor contó que no le había explicado a su esposa que no distingue los colores y eso provocó un malentendido entre ambos.

La anécdota surgió durante una entrevista en el programa Los Doctores de Teletica, espacio en el que también participó la diseñadora Amanda Moncada para compartir su experiencia tras enfrentar un diagnóstico de cáncer.

Álvarez explicó que el daltonismo lo acompaña desde la niñez; sin embargo, aprendió a desenvolverse gracias al apoyo de su madre y a distintas estrategias para identificar objetos mediante formas, texturas y referencias.

Uno de los episodios que más recuerda ocurrió cuando su esposa estaba embarazada de su hija Carolina. Ambos acudieron a elegir los colores para decorar la habitación de la bebé.

​“Yo veo claritos y oscuritos”, relató entre risas.

Según contó, observó una paleta de colores y se sintió incómodo porque no podía distinguir las tonalidades. En ese momento todavía no le había contado a su esposa sobre su condición.

Al salir de la tienda, ella interpretó su actitud como falta de interés.

​ “Si no quería venir me hubiera dicho”, recordó que le reclamó.

Fue entonces cuando decidió explicarle la situación.

​“Yo no veo colores”, le respondió.

Álvarez aseguró que inicialmente su esposa pensó que se trataba de una excusa; sin embargo, poco tiempo después comprobó que era cierto.

El comunicador también relató otra anécdota familiar: en una ocasión vistió a su hija siguiendo instrucciones de su suegro. Aunque para él todas las prendas combinaban, su esposa reaccionó de inmediato al ver el resultado.

“Venía como un pirulo”, comentó entre risas.

Más allá de las historias curiosas, Álvarez destacó que el daltonismo puede representar desafíos en actividades cotidianas. Mencionó dificultades para identificar colores en medicamentos, prendas de vestir o señales de tránsito en algunos países.

El narrador aprovechó la conversación para enviar un mensaje sobre la importancia de la empatía hacia las personas que viven con alguna condición.

​“Lo que para usted puede ser simple, para otra persona puede ser algo muy grave”, señaló.

Amanda Moncada y su mensaje de positivismo

Durante el mismo programa, la reconocida diseñadora Amanda Moncada compartió su testimonio sobre la lucha contra el cáncer y reflexionó sobre la importancia de mantener una actitud positiva ante las dificultades de la vida.

Además, habló de cómo su vida cambió y "se le vino abajo" cuando su esposo murió y le descubrieron el cáncer.

Pese a ello, es positiva y dice que disfruta de la vida. Su principal motor es su familia y quiere ser recordada como alguien feliz.

Repase el programa completo:







