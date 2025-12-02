Carlos Álvarez habla de su boda: “No fue secreta, fue para nuestra gente más cercana”

El reconocido locutor y presentador de Toros Teletica, Carlos Álvarez, se casó este fin de semana con su pareja, Evelyn Durán, en una ceremonia íntima a la que asistieron familiares y amigos más cercanos.



En conversación con Teletica.com, Álvarez explicó por qué la boda se mantuvo lejos del ojo público.

​"No fue secreta, fue ubicada en nuestro contexto, para nosotros, nuestras familias, la de Evelyn y la mía, y nuestros amigos más cercanos, fue para nuestra gente más cercana, la gente que tanto queremos, que nos ha acompañado siempre y que queríamos que compartiera un convivio cercano", señaló.

El conductor de La hora cachetona añadió que, aunque algunas personas puedan considerar que la ceremonia fue “secreta”, para él y Durán simplemente se trató de compartir un momento especial con quienes realmente importan.



Sobre cómo vivieron el día, Álvarez confesó que estuvo lleno de momentos memorables y algunas sorpresas:

​"Mi gordilla estaba bastante nerviosa, yo en cambio estaba muy seguro de lo que venía y de lo que quería hacer. Pasaron algunas cosas particulares: a ella se le encogió el vestido mientras sus amigas lo aplanchaban y justo se fue la luz cuando entraba al lugar. Fue inesperado, pero ayudó a que todos se acomodaran", comentó.

Carlos Álvarez y Evelyn Durán celebraron su amor con su círculo cercano.

El animador recordó uno de los instantes más emotivos.

​"Verla venir con sus papás, preciosa, y observar los rostros de don Rigo y doña Gaby... Les había prometido este momento y les agradecí por la confianza durante los instantes difíciles. Ver esos rostros y su expresión fue increíble", recalcó.

La temática vaquera de la boda fue una decisión de Evelyn.

​"Yo nunca me meto en esas cosas… me pareció bonito, simpático y divertido. Mis amigos y familia llegaron todos, y eso me hizo mucha gracia. Me sentí perfecto con lo de lo vaquero", agregó el presentador.

En cuanto a la luna de miel, Álvarez reveló que será una celebración privada para la pareja:

"Queremos viajar, darnos un gran regalo… Evelyn me dijo: '¿Para qué hacemos algo tan pomposo y grande si podemos invertirlo en nosotros?' Y me pareció maravilloso. La luna de miel será muy dulce".

Carlos Álvarez y Evelyn Durán se conocieron en Teletica, donde ella llegó a ser su jefa, y tienen dos hijas: Karolina y Nicole, esta última hija del corazón de Carlos.

La pareja se comprometió a inicios de este año, en un emotivo momento que involucró a sus hijas como cómplices. Tras casi una década juntos, consolidaron su familia con este paso.

