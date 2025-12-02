Carlos Álvarez habla de su boda: “No fue secreta, fue para nuestra gente más cercana”
El presentador de televisión y su pareja, Evelyn Durán, se casaron este fin de semana en una ceremonia íntima con temática vaquera.
El reconocido locutor y presentador de Toros Teletica, Carlos Álvarez, se casó este fin de semana con su pareja, Evelyn Durán, en una ceremonia íntima a la que asistieron familiares y amigos más cercanos.
En conversación con Teletica.com, Álvarez explicó por qué la boda se mantuvo lejos del ojo público.
"No fue secreta, fue ubicada en nuestro contexto, para nosotros, nuestras familias, la de Evelyn y la mía, y nuestros amigos más cercanos, fue para nuestra gente más cercana, la gente que tanto queremos, que nos ha acompañado siempre y que queríamos que compartiera un convivio cercano", señaló.
El conductor de La hora cachetona añadió que, aunque algunas personas puedan considerar que la ceremonia fue “secreta”, para él y Durán simplemente se trató de compartir un momento especial con quienes realmente importan.
Sobre cómo vivieron el día, Álvarez confesó que estuvo lleno de momentos memorables y algunas sorpresas:
"Mi gordilla estaba bastante nerviosa, yo en cambio estaba muy seguro de lo que venía y de lo que quería hacer. Pasaron algunas cosas particulares: a ella se le encogió el vestido mientras sus amigas lo aplanchaban y justo se fue la luz cuando entraba al lugar. Fue inesperado, pero ayudó a que todos se acomodaran", comentó.
El animador recordó uno de los instantes más emotivos.
"Verla venir con sus papás, preciosa, y observar los rostros de don Rigo y doña Gaby... Les había prometido este momento y les agradecí por la confianza durante los instantes difíciles. Ver esos rostros y su expresión fue increíble", recalcó.
La temática vaquera de la boda fue una decisión de Evelyn.
"Yo nunca me meto en esas cosas… me pareció bonito, simpático y divertido. Mis amigos y familia llegaron todos, y eso me hizo mucha gracia. Me sentí perfecto con lo de lo vaquero", agregó el presentador.
En cuanto a la luna de miel, Álvarez reveló que será una celebración privada para la pareja:
"Queremos viajar, darnos un gran regalo… Evelyn me dijo: '¿Para qué hacemos algo tan pomposo y grande si podemos invertirlo en nosotros?' Y me pareció maravilloso. La luna de miel será muy dulce".
Carlos Álvarez y Evelyn Durán se conocieron en Teletica, donde ella llegó a ser su jefa, y tienen dos hijas: Karolina y Nicole, esta última hija del corazón de Carlos.
La pareja se comprometió a inicios de este año, en un emotivo momento que involucró a sus hijas como cómplices. Tras casi una década juntos, consolidaron su familia con este paso.