Cardi B anuncia que espera un hijo con el futbolista Stefon Diggs

La rapera Cardi B está embarazada de su cuarto hijo, el primero con su nuevo novio, el futbolista Stefon Diggs, reveló la artista este miércoles tras semanas de rumores.



​"Estoy emocionada, estoy feliz", dijo la cantante estadounidense de raíces dominicanas en una entrevista con la televisora CBS.



Cardi B y Diggs, estrella del fútbol americano con los New England Patriots, se presentaron públicamente como pareja a comienzos de año, meses después de que la intérprete se separara del también rapero Offset, padre de sus tres hijos.

​"Siento que estoy en un buen momento. Me siento muy fuerte. Me siento muy poderosa al estar haciendo todo este trabajo. Pero lo estoy haciendo mientras estoy gestando un bebé. Yo y mi pareja nos apoyamos mucho", expresó la artista de 32 años.

La intérprete de 'Up' atraviesa una intensa campaña de promoción de su nuevo trabajo discográfico, 'Am I the Drama?', que será lanzado este viernes, y recientemente salió absuelta de un mediático juicio civil por agresión.

​"Hace como dos semanas me dio literalmente un ataque de pánico. Lloraba y lloraba, porque me estaba poniendo muy nerviosa con el lanzamiento del álbum", confesó Cardi B, y agregó que Diggs la ha hecho sentir "muy segura".

La cantante de 'WAP' tuvo tres hijos con Offset: Kulture, de siete años, Wave, de cuatro, y la pequeña Blossom, de un año, nacida cuando la pareja ya estaba separada.



En julio de 2024, Cardi B anunció que había formalizado su pedido de divorcio a Offset, proceso que aún no se ha concluido. La pareja, que se casó en secreto en 2017, protagonizó una relación marcada por un intento de divorcio en 2020 y múltiples conflictos públicos.



Diggs, de 31 años, tiene una hija de ocho años fruto de una relación anterior.

