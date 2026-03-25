'Cantinero': la apuesta nacional que convierte el despecho en música popular

Con una historia nacida en una cantina de barrio y un encuentro inesperado durante una sesión de tatuaje, los artistas nacionales Bryan Vega Granados y Jorge Arturo Cordero Campos presentan Cantinero, un tema que mezcla la esencia de la música ranchera con una narrativa profundamente emocional sobre el desamor.

El sencillo surge como una propuesta que busca posicionar el talento costarricense dentro de los sonidos de la música popular. La canción, escrita desde el despecho y pensada para ambientar bares de pueblo, relata la historia de un hombre que encuentra refugio en el cantinero mientras comparte su dolor amoroso.

De acuerdo con Jorge Arturo Cordero Campos, la inspiración nació de vivencias cotidianas y de la cercanía con este tipo de espacios tradicionales. La idea tomó forma mientras conducía, cuando surgió espontáneamente el coro. A partir de ahí, el artista desarrolló la canción con una fuerte carga emocional y una narrativa sencilla, pero cercana al público.

El proyecto tomó un giro inesperado cuando, durante una sesión de tatuaje, la maqueta del tema llamó la atención de Bryan Vega Granados. El cantante se interesó de inmediato por la canción, lo que dio paso a una colaboración que ambos describen como natural y casi inmediata.

“Fue un sí inmediato”, destacaron, al referirse al momento en que decidieron trabajar juntos tras escuchar el potencial del tema.

Musicalmente, Cantinero combina elementos de la ranchera con matices modernos, logrando un sonido que, según los artistas, mantiene una identidad latina marcada, pero con un enfoque fresco dentro del género. Esta mezcla ha sido clave para conectar con el público.

Escuche el tema aquí:





En cuanto a la recepción, los intérpretes aseguran que la respuesta ha sido positiva tanto en plataformas digitales como en presentaciones en vivo, donde el tema ha logrado resonar con oyentes que se identifican con su historia de desamor.

El sencillo fue lanzado recientemente y ya suma varias semanas en circulación. Ante la buena acogida, los artistas confirmaron que trabajan en la producción de un video oficial, el cual buscará retratar la esencia de una cantina tradicional y reforzar el storytelling de la canción.

Finalmente, los artistas coincidieron en que Cantinero no solo representa una canción, sino también una muestra del potencial que existe en Costa Rica para desarrollar distintos géneros musicales con identidad propia.



