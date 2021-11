Cantautor Álvaro Torres es hospitalizado por COVID-19

Álvaro Torres, cantautor salvadoreño, se encuentra hospitalizado por COVID-19, según confirmaron medios internacionales en las últimas horas.



La noticia salió a la luz luego de que el artista publicara una fotografía en la que aseguraba estar recibiendo tratamiento de anticuerpos. "Ojalá pronto pase toda esta pesadilla", comentó.

El pasado 24 de noviembre Torres confirmó en su cuenta de Facebook que había dado positivo al virus, y que esperaba no complicarse.

“Hoy al filo de mediodía me sentía un poco mal, mi esposa y mi hija inmediatamente se pusieron en eso, para ver que pasaba, y entonces me hicieron el test de COVID y lamentablemente he dado positivo. Yo no quiero hacer un drama”, dijo en la transmisión en vivo que realizó desde su habitación.