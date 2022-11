¿Cantará Shakira en la inauguración del Mundial de Qatar?

Medios españoles como El Mundo y La Vanguardia aseguran que, finalmente, la cantante colombiana Shakira no cantará en el acto de inauguración del Mundial de la FIFA Qatar 2022.

La artista colombiana no se ha referido públicamente al tema, pero la prensa española indica que ya tomó la decisión de no ser parte de la Copa del Mundo tras las críticas recibidas por la sombra que tiene el país qatarí en cuanto a derechos humanos fundamentales.

El artista de rock británico, Rod Stewart, rechazó más de un millón de dólares y expresó no querer ser parte del Mundial de Qatar.

"Me ofrecieron más de un millón de dólares. Lo rechacé. No me parecía correcto ir. Y los iraníes también deberían dejar de suministrarles armas", dijo el cantante inglés a 'The Sunday Times'.