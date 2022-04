¿Cantará Farruko sus mayores éxitos? Esto respondió la productora de Picnic

Hace dos meses, el cantante puertorriqueño Farruko proclamó su conversión religiosa, durante una sorprendente prédica en un concierto en Miami, Estados Unidos.



Ante este cambio, muchos de los fans se preguntan si seguirá cantando sus éxitos de reggaetón como Pepas y Delincuente.

Este sábado 23 de abril, el boricua se presentará en el Picnic Festival 2022; por eso, Teletica.com le consultó al director de la productora Jogo, organizadora del evento, si el cantante complacerá a sus seguidores con las canciones más famosas.

"Farruko es un artista que siempre que viene acá trabaja con nosotros, yo, personalmente, soy muy amigo del equipo cercano de él y su mánager. Desde que surgió el tema, me explicaron las situaciones por las que estaba pasando y él es un profesional. Al final, como todo en la vida, que él sea un artista no significa que no viva situaciones complicadas. Tal vez en el momento algunas cosas se sacaron de contexto, pero con él estamos seguros que todo saldrá bien. La verdad él viene con su gira 167 y todo sigue igual", explicó Gutiérrez.