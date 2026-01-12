Cantante Yeison Jiménez tuvo sueño premonitorio antes de su accidente mortal

La muerte del cantante colombiano Yeison Jiménez, ocurrida el pasado 10 de enero de 2026 en un accidente de avioneta en Boyacá, sigue generando conmoción en el país y en toda Latinoamérica.

En medio del duelo, ha resurgido una entrevista previa en la que el artista relató con detalle una serie de sueños premonitorios relacionados con un accidente aéreo, declaraciones que hoy adquieren un peso estremecedor.

En dicha entrevista, Jiménez contó que soñó en tres ocasiones que el avión en el que viajaba sufría un accidente. Según su relato, en los sueños advertía al piloto para que regresara tras detectar una falla, y en uno de ellos incluso se veía a sí mismo y a su equipo muertos, convertidos en noticia nacional.

“Soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión (…) En uno de los sueños, yo sí me soñé que nos habían matado y que salíamos para las noticias. Dios me dio tres señales y yo no las entendí”, relató el cantante.







El artista también describió un episodio real ocurrido meses atrás, cuando una aeronave en la que viajaba presentó fallas poco después del despegue, generando momentos de pánico. En su testimonio recordó cómo los indicadores marcaban errores en los motores y cómo el avión no lograba ganar altura, quedando de frente a una montaña.





El relato se vuelve aún más dramático cuando Jiménez menciona el impacto emocional que le produjo pensar en su hijo, que estaba por nacer en ese momento, y las secuelas psicológicas que enfrentó después, incluyendo una depresión que lo llevó a buscar ayuda profesional.





Yeison Jiménez murió a los 34 años , luego de que la avioneta Piper PA-31 Navajo , matrícula N325FA , en la que viajaba junto a su equipo, se estrellara poco después de despegar del aeropuerto Juan José Rondón, en Paipa, con destino a Medellín. Las autoridades confirmaron que los seis ocupantes murieron en el lugar.





El cantante era uno de los máximos exponentes de la música ranchera y popular en Colombia, con éxitos como Aventurero , Ni tengo ni necesito , Por qué la envidia , Ya no mi amor y Vete , canciones que lo consolidaron como una de las voces más influyentes del género.





Homenaje en su honor





Tras el fallecimiento, la Organización Yeison Jiménez emitió un comunicado oficial —incluido en esta nota— en el que anunció que se tiene previsto realizar un homenaje especial en honor al cantante y a su equipo, como muestra de amor, respeto y agradecimiento por su legado artístico y humano.





No obstante, aclararon que aún no hay fecha ni lugar definidos , ya que se está a la espera de la culminación de los protocolos establecidos por Medicina Legal. La organización pidió comprensión al público y aseguró que toda la información oficial será comunicada oportunamente por los canales autorizados.

