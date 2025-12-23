Cantante Tini Stoessel fue operada en una clínica de Buenos Aires

La cantante argentina Tini Stoessel fue intervenida quirúrgicamente la mañana de este 21 de diciembre en la Clínica Zabala, ubicada en el barrio de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires.

La cirugía, programada con anterioridad, correspondió a un cambio de prótesis mamarias y se realizó alrededor de las 10 a. m., según informaron diversos medios internacionales.



Durante el procedimiento, la artista estuvo acompañada por su pareja, Rodrigo De Paul, futbolista de la selección argentina y actual jugador del Inter Miami.



Un día antes de la operación, el 20 de diciembre, Tini participó como invitada en el espectáculo Hotel Miranda, realizado en el Estadio de Ferro, en el sector de Caballito, donde compartió escenario con la banda Miranda e interpretó junto a ellos la canción Me Gusta.

Tras finalizar su presentación, la cantante se trasladó al centro médico para cumplir con la intervención quirúrgica que ya tenía prevista. Hasta el momento, no se han reportado complicaciones y la artista se encuentra en proceso de recuperación.