Cantante tico Kavvo firmó con importante disquera

El cantante costarricense, Kavvo, firmó un contrato con Virgin Music Centroamérica, el sello discográfico perteneciente a la disquera Universal Music Group.

"Sinceramente no sé ni por dónde empezar, no estoy consciente del gran paso más sin embargo estoy seguro de lo que hago. Por primera vez en la historia @umusica firma a un artista en Centroamérica. @virginmusiclatin me abre las puertas para seguir demostrándole al mundo el potencial de mi bello país, si pudiera me llevo un chonete a donde vaya", escribió el vocalista en su cuenta de Instagram.