Cantante Rodrigo Lagunas será papá de un niño y ya tiene nombre

El cantante y director de la banda del programa Nace una Estrella, Rodrigo Lagunas, compartió una gran noticia con De Boca en Boca: será padre de un niño.



“Me preparo muy bien, asumiendo la copaternidad en este momento, asumiéndola con la mamá de mi bebé y estoy muy feliz de eso, la verdad. Por ahora, se va a llamar Mattias”, expresó Rodrigo, quien también fue parte del programa Tu Cara me Suena.



Lagunas aseguró que convertirse en padre era uno de sus más grandes anhelos. “Toda la vida he querido ser papá”, confesó emocionado (ver nota completa en el video adjunto).



Por su parte, la cantante Joss Araya aprovechó para aclarar los rumores sobre un supuesto romance con Rodrigo, asegurando que entre ellos no existe una relación sentimental. Además, le dio un consejo para esta nueva etapa.



“Disfrute la etapa, debe ser hermoso. No tenemos ningún tipo de relación y con esta experiencia la estamos pasando increíble”, comentó la artista.