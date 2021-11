Cantante nacional Made lanza su primera canción de la mano de Warner

Con más de cuatro años en el mundo de la música y un exitoso inicio de carrera, Made, cantante tica de pop urbano, lanza su primera canción llamada Oportunidad de la mano de la disquera Warner Music.

El tema está acompañado de un excelente trabajo visual, que muestra un sentimiento de soledad: se ve a Made completamente sola, en busca de otra alma.

Este será la primera producción audiovisual de la artista que incluye Lesco de principio a fin, como apoyo e inclusión de la comunidad sorda.





“Este lanzamiento para mí simboliza cómo me siento, lista para permitirme nuevas oportunidades en la vida, cómo me explico a mí misma que todo tiene su tiempo y todo debe ir al ritmo que yo me sienta cómoda, sin precipitarme al 'qué será mañana' ni esconderme en el pasado”, dijo la costarricense.

La música de Made ha logrado transcender en Costa Rica y Centroamérica, logrando alcanzar la posición #1 en radio e ingres ando a los principales Top Charts de la región con sus éxitos anteriores.



Además, la tica ha sido invitada a importantes galas internacionales, compartiendo escenario con Nicky Jam, Joey Montana, Valentino, Manuel Medrano, Sofía Reyes, Ricardo Montaner y Piso 21.

Si desea más detalles, puede ver el video adjunto.