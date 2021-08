Cantante nacional Jay Kendall lanza 'Desamor'

El cantante nacional Jay Kendall estrena su tema “Desamor”, una fusión de R&B con cuerdas latinas.

“Desamor” es una canción cargada de emociones, en la que Jay Kendall nos invita a brindar por ese sentimiento.

“Yo siempre soy una persona que a la hora de componer una canción no me baso en mis propias historias, a mi me dicen el doctor del amor, entonces todas las personas vienen conmigo y me cuentan sus historias y yo ahí monto las canciones. Desamor habla de una relación en la cual todo fue muy bonito hasta que la costumbre lo mata todo”, contó el joven cantante.

Se grabó en los estudios de Ruff and Tuff con el productor Marco Castro y bajo la dirección de DJ P.

La base del instrumental es de Jay Kendall y el talentoso beat maker Rico Rizzy fue el encargado de producirlo, con la colaboración en guitarras de Estradda y Marco Castro, quienes lograron amalgamar sus estilos y crear un ritmo novedoso y lleno de sentimiento.

El video se grabó en el restaurante Chill & Go en San Pedro, fue producido en alianza entre Ruff and Tuff y Cero7 Producciones, dirigido y editado Kevin Baltodano (Balto), un joven cineasta de 25 años.

Con “Desamor”, Jay Kendall quiere conquistar primero al público nacional y, luego, dar el paso internacional. Nos adelantó que ya se manejan tres artistas internacionales para el remix.

Si desea más detalles, puede ver el video adjunto.