Cantante Kendall Peña, amigo de Rosalía en TikTok, lanza un EP

“Rosalía me siguió hace un año. Yo estaba en la cama y me volví loco cuando vi en TikTok que decía "Saluda a Rosalía" (eso significa que dos personas se siguen mutualmente). Me metí al perfil y vi que era el verificado. Danna Paola sacó un verso abierto, yo lo hice y ella hizo su video-reacción. Inclusive salió en una nota en Univision. Y Lasso me comentó un cover que hice de Ojo Marrones, me escribió: “wow me gusta más que mi versión” y obviamente me emocioné bastante. Es una plataforma donde los artistas son más humanos y existe más interacción”, finalizó el tico.