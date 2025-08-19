“Canta y plancha”: Esta será la nueva sección de Karina Severino en ‘Sábado Feliz’

La cantante nacional Karina Severino será una de las sorpresas de la nueva temporada de Sábado Feliz, el programa de Teletica que se reinventa tras 25 años de historia. La artista asumirá la conducción de la sección “Canta y plancha”, un espacio que combinará música, emociones y participación popular.

​“Es una nueva temporada cargada de mucho amor, igual que este concurso, este segmento que tengo a cargo. ¿Te imaginás todo lo que podemos soltar en la música planchando y cantando?”, comentó Severino.

Según explicó, la dinámica busca convertirse en una plataforma para que los participantes puedan expresarse a través de la música.

“Esto va a ser también algo para que todas esas mujeres que tienen un montón de cosas que decir, se suelten y, por medio de la música, puedan expresarse”, acotó.

La propuesta surgió de la productora Gabriela Solano, a quien la cantante agradece la confianza.

​“En realidad, para mí esto fue sorpresivo; pero conociendo a Gaby cualquier cosa puede ser sorpresa, porque ella tiene muchas ideas bellas y muchas cosas lindas. Agradezco mucho que me haya tomado en cuenta. Esta sección va a ser mía, pero voy a estar como anfitriona, prácticamente acompañando a Mau y a Mimi en esta sección y, por supuesto, guiando todo con el conocimiento que tengo como artista, como cantante”.

La intérprete adelantó que “Canta y plancha” será un concurso de canto con doble escenario: el estudio y las calles.

​“Dentro del programa, por supuesto, pero también vamos a ir a buscar esos talentos y esas voces maravillosas a la calle. La que va a salir soy yo, así es que si en algún momento me encuentran por ahí, nada más se vienen y, si quieren cantar y desahogarse, y por supuesto hacer un homenaje a todos esos artistas de la plancha que han dejado todo ese legado de canciones y de éxitos inolvidables, será maravilloso”, explicó.

Para Severino, este nuevo reto representa un paso importante en su carrera artística. Recordó que su relación con Teletica empezó hace casi dos décadas, cuando participó en Cantando por un sueño.

​“Yo llegué llena de ilusiones, fui la última en recoger la ficha para audicionar y me quedé en el concurso. ¿Vos te podés imaginar qué puede pasar por mi mente ahorita que me veo a cargo de esta sección? Simplemente es agradecimiento, porque esto para mi carrera es algo importantísimo y es un peldaño más que lo asumo con mucho amor y con muchas ganas de llegar a los corazones de la gente”, subrayó.

Aunque todavía no puede revelar detalles, adelantó que los participantes no solo ganarán la satisfacción de cantar.

​“Lo primero que se van a ganar es la felicidad de poder cantar y ser libres cantando, pero también hay muchos premios… esperen premios muy bonitos, muy llamativos y que les va a gustar muchísimo”, ratificó.

Finalmente, Severino aseguró que la esencia de esta nueva etapa de Sábado Feliz está marcada por el cariño y la dedicación de todo el equipo.