Cannes arranca el vuelo con Tom Cruise y "Top Gun", sin olvidarse de Ucrania

El 75º conflicto ucraniano planeará en el Festival de Cannes que arranca el próximo martes con Tom Cruise y su nueva entrega de la mítica "Top Gun".



Certamen de estrellas y glamour, Cannes hace honor al mismo tiempo a su reputación de comprometerse con la actualidad internacional y el cine de autor.



Para su regreso triunfal, con miles de participantes y sin mascarillas, el festival francés abre las puertas no solamente a los creadores ucranianos, sino a los rusos opositores.



El certamen anunció este jueves que presentará la película que rodó el director lituano Mantas Kvedaravicius en la ciudad portuaria ucraniana de Mariupol, donde halló la muerte en abril pasado.



"Mariupolis 2" (1H45), una película "que muestra la vida que continúa bajo las bombas" fue añadida a la lista oficial de películas, explicó el comunicado, que resaltó también que este largometraje contiene "imágenes trágicas y esperanzadoras al mismo tiempo".



La novia de Kvedaravicius y la montadora lograron armar la película tras la muerte de su creador.



Por otra parte un joven director ucraniano, Maksim Nakonechnyi, presenta "Bachennya Metelyka", ambientada en la guerra de Donbás, que estalló en 2014 en los territorios prorrusos del este de Ucrania.



Otro ucraniano, Sergei Loznitsa, ya con una larga carrera a sus espaldas, participa por su parte con "The natural history of destruction".



21 películas en competición

"Top Gun: Maverick", dirigida por Joseph Kosinski y presentada fuera de competición, es el retorno a la gran pantalla de uno de los mayores éxitos del cine de los años 1980.



Cruise, que produce la película, vuelve a interpretar al piloto rebelde Pete Mitchell, acompañado de Val Kilmer.



En competición por la Palma de Oro hay 21 películas.



Del lado iberoamericano, la selección rinde finalmente justicia al cine en español, en especial a los autores noveles, tras añadidos de última hora.



El español Albert Serra, viejo conocido de Cannes ("Liberté"), volverá a entregar una ración de su particular visión del cine de autor con "Pacifiction", interpretada por el actor francés Benoît Magimel, y ambientada en una isla del Pacífico.



Serra competirá con el canadiense Cronenberg, otro veterano de Cannes, que presenta "Crimes of the future", una historia turbulenta de exhibicionismo mediante órganos humanos.



Los hermanos belgas Dardenne, con dos películas coronadas con el máximo galardón, mantienen su reputación de cine comprometido con "Tori et Lokita".



Y la directora francesa Claire Denis, una de las cinco mujeres en liza por la Palma de Oro, presenta "Stars at noon", una historia ambientada en Nicaragua.



El ruso Kirill Serebrennikov, conocido por sus posiciones en favor de la comunidad LGTB+ y que pudo abandonar su país tras problemas con la justicia, concursa con una cinta sobre la vida del compositor Piotr Chaikovski y su mujer.



También compiten el estadounidense James Gray ("Armaggedon day"), o el iraní Ali Abassi ("Border").



Autores noveles de América Latina

Además de Serra, varios largometrajes de España y América Latina participan en otras secciones, como "Domingo y la niebla" del costarricense Ariel Escalante, incluido en Una Cierta Mirada, o el chileno Patricio Guzmán, cronista de la agitada historia de su nación, que presenta el documental "Mi país imaginario" en una sesión especial.



También podrá verse el filme "As bestas", ambientado en Galicia, del autor de cine negro español Rodrigo Sorogoyen ("El Reino").



El resto son casi todos cineastas noveles, como la española Elena López Riera, que presenta "El agua".



El colombiano Fabián Hernández se estrena con "Un varón", su compatriota Andrés Ramírez Pulido con "La jauría" y la chilena Manuela Martelli con "1976".



Todos ellos optarán a la Cámara de Oro, que premia la mejor ópera prima de la edición, y cuyo jurado estará presidido este año por la actriz española Rossy de Palma.



Otras películas destacables de autores noveles son "Dalva", de la joven directora belga Emmanuelle Zicot.



Además de Tom Cruise, este año en la alfombra roja se espera a Viggo Mortensen, Kristen Stewart, Cate Blanchett y Léa Seydoux.



El australiano Baz Luhrman ("Moulin Rouge") despierta expectación con "Elvis", sobre el rey del rock'n'roll, fuera de competición.



El actor estadounidense Forest Whitaker ("Bird"), de 60 años, recibirá la Palma de Oro de honor.



Presidido por el actor francés Vincent Lindon, el jurado de esta edición dará su veredicto el 28 de mayo.