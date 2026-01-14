Candidatos presidenciales exponen sus propuestas deportivas en nuevo programa de TDMAX

El deporte se abrió espacio en el debate electoral costarricense gracias a DMOLE: Hablemos de deporte, una nueva serie de entrevistas conducidas por el triatleta de larga distancia, comunicador y creador de contenido Bernal Fonseca, en las que los principales aspirantes a la Presidencia de la República presentan sus propuestas en materia deportiva y su visión del deporte como herramienta de desarrollo social.



El proyecto plantea conversaciones enfocadas en cómo el deporte puede incidir en áreas clave del país como la salud pública, la seguridad ciudadana y la educación, además de abordar la política pública deportiva y la capacidad de gestión del Estado desde una perspectiva integral vinculada a la actividad física y el alto rendimiento.



La iniciativa resulta poco común dentro de los espacios tradicionales que frecuentan los candidatos presidenciales, y busca ofrecer a la ciudadanía un ángulo distinto para evaluar criterios, prioridades y enfoques de quienes aspiran a gobernar Costa Rica.



DMOLE contará con la participación de los principales candidatos según la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica.

Fonseca señaló que la serie responde a un compromiso cívico y social. Indicó que el proyecto busca informar, generar análisis y reforzar la conciencia ciudadana sobre la relevancia de participar activamente en el proceso electoral, de cara a las elecciones del próximo 1° de febrero.



La serie inició este lunes 12 de enero con la publicación de la conversación con Álvaro Ramos, candidato del Partido Liberación Nacional. Posteriormente, se presentarán los episodios con Ariel Robles, del Frente Amplio; Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano; y Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana.

Los contenidos se transmitirán por TD+, estarán disponibles en la aplicación TDMAX, en el canal de YouTube bernalfonsecaironman y mediante una serie de extractos en el Instagram @bernal_fonseca, con el objetivo de ampliar su alcance a diversos públicos.

