Caminar por un gallo de salchichón: la peculiar actividad que lo espera en Cartago

En San Rafael de Oreamuno, en Cartago, las fiestas patronales tienen un toque bastante peculiar: una caminata cuyo premio no es una medalla, ni una copa, sino ¡un gallo de salchichón!

Sí, así como lo lee: la comunidad decidió llevar a cabo este año la “Caminata del gallo del salchichón” y, desde que se anunció, se convirtió en una de las actividades más esperadas por los vecinos debido a su peculiar forma de combinar el deporte y el sabor más típico de la mesa costarricense.

El cura párroco de la comunidad, Minor Rivera, contó a Teletica.com que la idea nació casi por casualidad.

“Fue una idea que surgió en el momento, esas cosas que no se piensan dos veces, pero sonó muy bien”, comentó.

Rivera explicó que el objetivo de la actividad es incluir algo deportivo en las fiestas patronales y, al mismo tiempo, fomentar la unión familiar.

“Queremos que las familias compartan, que hagamos deporte y que disfrutemos mucho”, señaló.

La propuesta ha generado simpatía inmediata entre los vecinos.

“A la gente le causó mucha expectativa y le hizo mucha gracia”, agregó el sacerdote.

La caminata, más recreativa que competitiva, termina con un gran premio: un gallo de salchichón para todos los participantes. La fecha en que se desarrollará la actividad es este domingo 26 de octubre.

Una recompensa sencilla, pero que refleja un espíritu de comunidad, porque según la organización, algunas personas se han acercado para ayudar con las tortillas, las salsas, el repollo y hasta el tradicional embutido.

Este domingo, la expectativa es alta: familias que madrugarán para participar en la actividad, reírse juntos y cerrar con sabor las fiestas patronales que empezaron desde el 17 de octubre.

“Que sean muchas familias, que hagamos deporte y disfrutemos mucho”, concluyó Rivera, invitando a todos a ser parte de esta peculiar y sabrosa tradición.

La actividad tiene un costo de 2.000 colones y arrancará a las 6:30 a. m. frente al templo parroquial de la comunidad. La ruta de caminata es de 5 kilómetros y finaliza en el mismo lugar donde empezó.

Si desea más información del evento o inscribirse, puede hacerlo al teléfono 7204-4589. Además, los grupos organizados tendrán un precio especial.

