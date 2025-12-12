¡Camilo está en Costa Rica! Migración confirma la visita del artista colombiano

El cantautor colombiano Camilo Echeverri Correa, conocido como Camilo, volvió a pisar suelo costarricense este 11 de diciembre de 2025, según confirmó la Dirección General de Migración y Extranjería tras la consulta de Teletica.com.

El artista registra tres movimientos migratorios recientes: ingresó al país el 22 de febrero del 2025 y salió el 24 del mismo mes, además de su entrada más reciente este 11 de diciembre.



La última visita del intérprete había ocurrido en febrero, cuando se presentó en Costa Rica como parte de su gira Nuestro lugar feliz. En aquella ocasión, Camilo se reencontró con su fiel Tribu tica en un concierto vibrante en Parque Viva, donde ofreció un espectáculo lleno de energía que agotó entradas y reunió a miles de seguidores. Aquel viaje lo realizó acompañado de su esposa, Evaluna Montaner.



Durante ese show, el público coreó más de veinte temas mientras el artista compartía anécdotas, agradecimientos y momentos emotivos que reforzaron el vínculo especial que mantiene con Costa Rica desde su primera presentación en 2019.

Su carisma, su conexión con la audiencia y la presencia de familias completas con diademas, carteles y luces hicieron de esa noche una de las más recordadas del año para sus seguidores locales.



Aunque por ahora no se ha informado el motivo de su visita del 11 de diciembre, lo cierto es que su presencia ya genera expectativa entre la Tribu costarricense, que no duda en demostrarle su cariño cada vez que aterriza en el país.