Cambio de reglas en Miss Universo: ¿Inclusión o falta de atención? Exreinas opinan

La organización del certamen Miss Universo sacudió a los medios de prensa de espectáculos al revelar que, para la edición del 2023, permitirá concursar a mujeres casadas, con hijos, divorciadas y hasta embarazadas.



El anuncio abrió un debate internacional y, mientras algunos consideran que es una estrategia para llamar la atención y atenuar la pérdida de audiencia e interés mundial, otros opinan que es una forma de solidarizarse e incluir a aquellas mujeres que siempre quisieron intentarlo.



En este episodio, varias exreinas de belleza que vivieron Miss Universo en carne propia representando a Costa Rica comparten su criterio de si están a favor o en contra de esta apertura de requisitos.

Una de las entrevistadas fue la chef Viviana Muñoz de Echandi, quien participó en el certamen universal en 1991 y afirmó que no está de acuerdo con los cambios que está tomando hoy en día la actual organización.



“Imagínate que llegue a ganar una mujer casa que tenga hijos. Ella tiene que irse un año a vivir en Nueva York, entonces ¿qué va a pasar ahí? ¿Será que va a estar sin los hijos durante un año? Son cosas que no sé cómo piensan resolverlas”, expresó Muñoz.

Otra que piensa que podría ser contraproducente mezclar candidatas madres con las que no lo son fue la Miss Costa Rica 2008, María Teresa Rodríguez.

“Creo que en las diferentes disciplinas tiene que haber igualdad de condiciones, ya sea en concursos de belleza, deportes, etcétera. Si es un concurso donde son madres, todas tienen que ser madres. Si es un concurso donde son ‘miss’ o señorita, pues no deberían (ser mamás). Todas deben competir con las mismas condiciones para que el certamen sea lo más igualitario posible. De no ser así, creo que habrá personas que van a tener ventajas y otras desventajas. No estoy de acuerdo con esta nueva regla”, expresó la exreina de belleza que compitió en Miss Universo en Vietnam en el 2008.