Camarógrafo ganador de premio Emmy lanza documental de colibríes grabado en Costa Rica

"El colibrí fue el animal que me trajo a Costa Rica por primera vez y me gustaría pensar que fue una idea de documental que se ha desarrollado durante siete años. En muchas mitologías se cree que el colibrí es el mensajero del bosque y por eso vine a Costa Rica a ver colibrís, pero al final me enamoré de Costa Rica, por sus otros animales como el jaguar, la tortuga marina, ballenas, delfines, tiburones, y el país en general. Entonces, aunque hayamos grabado por ocho meses, es una idea que traemos desde hace mucho tiempo", comentó a Teletica.com el ganador del Premio Emmy.