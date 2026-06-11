Calypso limonense llegará a París de la mano del Costa Rica Music Fest 2026

El Costa Rica Music Fest 2026 (CRMF) llevará el sabor costarricense a Francia y este 27 de junio varios artistas nacionales se presentarán en París.

La principal novedad de esta edición será la participación de Junior y sus Calypsonians, una agrupación oriunda de Cahuita y reconocida por preservar y difundir el calypso limonense, parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de Costa Rica.

Con el respaldo de Esencial Costa Rica, el festival se realizará en Le Hasard Ludique.

Para la organización, el evento representa una oportunidad para compartir en Europa la cultura costarricense y, al mismo tiempo, promover el turismo nacional.

Junto a Junior y sus Calypsonians estarán los guanacastecos de Niña Jaguar, con su fusión de ritmos afrocaribeños, cumbia, funk, reggae y sonidos tradicionales de Guanacaste.

El cartel lo completa Patiño, músico costarricense radicado en el Reino Unido, y T·Kiss·K, grupo formado por músicos nacionales residentes en Europa.

Desde 2024, el festival ha buscado abrir espacios para la difusión de la música costarricense en Francia, especialmente entre quienes disfrutan de los ritmos del mundo.



