‘Calvo y Crespo’ abren puertas de sus grabaciones a seguidores más fieles

Los seguidores del programa de Viernes de Comedia, Calvo y Crespo, detectives, tuvieron la oportunidad de vivir una experiencia única: compartir un día completo de grabación junto al elenco en el Hotel Barceló San José, sede habitual del rodaje de la serie.

Los ganadores de la dinámica fueron Natalia Arias Sanabria, Milagro Sanabria Solórzano, Jorge Alvarado Blanco y Marco Alvarado Porras, quienes disfrutaron de cerca el proceso de producción del exitoso espacio televisivo.

La iniciativa surgió como una forma de agradecer a los fieles seguidores del programa. Así lo explicó Gloriana Sanabria, su productora:

“La producción quiso compartir con el público una experiencia de ir al set de grabación, para que dos personas con su acompañante vivieran cómo es un set de grabación, compartir con el elenco, cómo se graba la serie, cuántas tomas se necesitan para realizar una escena.



"Natalia llegó acompañada de su mamá, y don Jorge fue acompañado por su hijo. Fue muy lindo porque fue como un grupo familiar, donde estuvieron con nosotros todo el día, almorzamos con ellos, compartimos, hasta salieron de extras.



"Sobre todo, nosotros queríamos darle esa experiencia a las personas que son fieles al programa. Nos encanta escucharlos, por qué se divierten, cuáles son las partes que más les gustan. Es muy bonito compartir con ellos y vamos a seguir con dinámicas como estas”, destacó Sanabria.





La selección de los ganadores se realizó mediante un formulario del programa, en el que los interesados debían responder correctamente una serie de preguntas. Posteriormente, se escogió al azar a un hombre y una mujer para participar junto a sus acompañantes.





Uno de los ganadores, Jorge Alvarado Blanco , compartió su entusiasmo tras vivir la experiencia junto a su hijo Marco:





“Me encantó la iniciativa, fue algo muy diferente. No solo uno siente que deja de ser un simple espectador, sino que también puede participar y ver de cerca cómo se hace un programa que disfruta. La experiencia fue increíble, pocas veces una expectativa se supera así.



“Encontramos personas cálidas, abiertas, dispuestas a responder preguntas, a bromear. Nos hicieron sentir parte del equipo, y eso no siempre se logra. Además, compartir el almuerzo, ver el detrás de cámaras y hasta aparecer de extras fue maravilloso. Mi hijo también lo disfrutó muchísimo”, comentó Alvarado.

El seguidor destacó, además, la importancia de apoyar la producción nacional.





“Yo soy de los que cada viernes me siento a ver la comedia, porque creo que hay que promover lo nuestro. ‘Calvo y Crespo’ me encanta, tiene un gran nivel de producción, personajes bien constr uidos y situaciones con las que uno se identifica.



"Ojalá sigan muchas temporadas más, porque es una serie que llegó para quedarse”, concluyó.

La iniciativa dejó una jornada llena de risas, anécdotas y agradecimiento mutuo entre el público y el elenco, reafirmando el vínculo que el programa mantiene con su audiencia.





Esta no es la única actividad que realizará la producción para los fanáticos. Siga este medio y las redes sociales del Teletica para que no se pierda las sorpresas.



