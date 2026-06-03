'Cajita de cartón': Artista sancarleña lanza EP inspirado en sus experiencias de vida

La artista sancarleña Alison Piedra presentó Cajita de Cartón, su nuevo EP compuesto por siete canciones que retratan distintas etapas de su vida y emociones personales.

La cantante, de 21 años, nació en San Ramón de Alajuela y creció en San Carlos. Desde niña encontró en la música una forma de expresión. Su interés por el canto surgió cuando una profesora la escuchaba cantar con frecuencia durante su etapa escolar.

Cajita de Cartón nació tras un proceso que inició años atrás. Piedra explicó que anteriormente trabajó en un proyecto musical junto a una disquera. Sin embargo, el material no llegó a completarse. Ante esa situación, decidió continuar el camino de forma independiente y retomar lo que había comenzado.

La producción del EP arrancó en agosto de 2025 junto al productor sancarleño Cornelio Montero. Ambos ya habían colaborado en la primera canción de la artista.

El nombre del proyecto tiene un significado especial. La intérprete explicó que las “cajitas de cartón” representan distintas etapas de su vida que permanecieron guardadas durante años y que ahora decidió desempacar a través de la música.





La metáfora también está relacionada con las constantes mudanzas que vivió desde pequeña. La artista transformó esa experiencia en una propuesta artística cargada de significado personal.

El EP incluye los temas Risk it all, Tutorial junto a Nono,Tiburones en colaboración con Saigo, Promesas, Lo Sencillo Complicado, Cajita de Cartón y 1 o 10 mil.