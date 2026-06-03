'Cajita de cartón': Artista sancarleña lanza EP inspirado en sus experiencias de vida
Alisson Piedra presenta un proyecto de siete canciones que explora el amor, la amistad, la familia, el desamor y su experiencia en la industria musical.
La artista sancarleña Alison Piedra presentó Cajita de Cartón, su nuevo EP compuesto por siete canciones que retratan distintas etapas de su vida y emociones personales.
La cantante, de 21 años, nació en San Ramón de Alajuela y creció en San Carlos. Desde niña encontró en la música una forma de expresión. Su interés por el canto surgió cuando una profesora la escuchaba cantar con frecuencia durante su etapa escolar.
Cajita de Cartón nació tras un proceso que inició años atrás. Piedra explicó que anteriormente trabajó en un proyecto musical junto a una disquera. Sin embargo, el material no llegó a completarse. Ante esa situación, decidió continuar el camino de forma independiente y retomar lo que había comenzado.
La producción del EP arrancó en agosto de 2025 junto al productor sancarleño Cornelio Montero. Ambos ya habían colaborado en la primera canción de la artista.
El nombre del proyecto tiene un significado especial. La intérprete explicó que las “cajitas de cartón” representan distintas etapas de su vida que permanecieron guardadas durante años y que ahora decidió desempacar a través de la música.
La metáfora también está relacionada con las constantes mudanzas que vivió desde pequeña. La artista transformó esa experiencia en una propuesta artística cargada de significado personal.
El EP incluye los temas Risk it all, Tutorial junto a Nono,Tiburones en colaboración con Saigo, Promesas, Lo Sencillo Complicado, Cajita de Cartón y 1 o 10 mil.
Según Piedra, las canciones abordan temas variados. Una de ellas está dedicada a su madre. Otra habla sobre la amistad. También hay composiciones sobre el amor, el desamor y la industria musical.
La cantante considera que cualquier persona puede identificarse con alguna de las historias presentes en el proyecto.
Cajita de Cartón ya está disponible en plataformas digitales. La artista espera que este lanzamiento le permita ampliar su audiencia, generar nuevo contenido y continuar desarrollando futuros proyectos musicales.
Para Alison Piedra, la música representa la forma más honesta de expresar emociones y experiencias. Por esa razón, asegura que cada canción fue creada con dedicación, detalle y compromiso artístico.