Byron Salas renuncia a su trabajo para dedicarse de lleno a la música

Por Michelle Naranjo Barboza | 1 de junio de 2022, 17:13 PM

El artista nacional Byron Salas comunicó, a través de las redes sociales, que dejará su trabajo para dedicarse de lleno a la música.

A dos días de concretar el riesgo que significa dejar su única fuente de ingresos fija, el cantante compartió la noticia con sus seguidores, con mucho orgullo, emoción, ganas y nervios.

Luego de tres años y medio, la decisión fue tomada por distintos motivos: su música, familia, éxito al haber alcanzado el máximo puesto en el valet parking y la demanda de tiempo que requería su trabajo.



“Me voy porque ya no tengo cómo subir, ya subí de ser corredor a supervisor y luego a mánager, ya le di lo mejor de mí a la compañía durante estos años”, comentó Salas.

“La compañía ya no me permitía seguir viajando y viajar solo fines de semana no me estaba funcionando”, agregó.

El intérprete de canciones como Frenesí, Cacao, Casa Sola, entre otras, se encuentra en un gran momento a nivel profesional y espera continuar recibiendo el apoyo de su público, ahora que se dedicará 100% a la música.

Escuche su último éxito en el siguiente video.