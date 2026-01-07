Bufonic estrena música y organiza concierto para celebrar su nuevo EP

El 2026 trajo un regalo por partida doble para la banda de punk rock Bufonic y sus seguidores.

Lo primero es que la agrupación estrenó música nueva en Navidad y, en este mes de enero, tendrá un concierto.

Sobre el EP, llamado Día del Humo, contiene tres canciones, escritas y grabadas el año anterior.

Quien se encargó de la grabación fue Manuel Garita, quien ha tocado con bandas como Dumah y Living End, y que es el nuevo bajista de Bufonic.



“En términos artísticos, las tres canciones de este EP abordan temas de introspección, la vida en sociedad y los conflictos humanos. Las estructuras musicales oscilan entre la estridencia y la melodía, consolidando la identidad que la banda ha buscado proyectar desde el fin de su receso de 15 años”, explicó Carlos Montero, cantante y guitarrista de la agrupación.

Lo segundo es que Bufonic regresa a los escenarios para abrir el año. Se estarán presentando junto a SEKA, veteranos de la escena, y con Rémora, en su primer concierto, formada por los miembros fundadores de Garbanzos.

Toda la información del chivo, a continuación.