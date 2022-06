“Buena vibra y sin polémicas”: Así será el 'podcast' de Mau y Majo

27 de junio de 2022, 11:23 AM

“Buena vibra y sin polémicas": así describen Mauricio Hoffmann y María José "Majo" Ulate su nuevo podcast llamado 'Divagueando', un juego de palabras entre divagar y vaguear.



Según contó Majo Ulate a Teletica.com, la idea de hacer juntos un podcast nació hace mucho tiempo.