'Buen Día' estrena pódcast para hablar de experiencias cotidianas

Buen Día incorporará un nuevo segmento a su programación. Se trata de Nosotras al aire, un espacio conducido por las presentadoras Jennifer Segura, Katherine Ortega, Thais Alfaro, Natalia Monge y Nancy Dobles.

El formato se transmitirá cada viernes. Tendrá una duración aproximada de 15 a 20 minutos. La propuesta buscará un tono más cercano e informal. Las conductoras compartirán experiencias personales y conversarán sobre situaciones que muchas personas enfrentan en su vida diaria.

Según explicaron las comunicadoras, la intención es crear un ambiente relajado sin dejar de lado la responsabilidad periodística. Cada episodio abordará temas cotidianos que permitan a la audiencia sentirse identificada y generar conversación.

Jennifer Segura indicó que el espacio priorizará las anécdotas y las vivencias reales antes que las entrevistas con especialistas. No obstante, aclaró que cuando un tema lo requiera, acudirán a profesionales para brindar información respaldada.

Por su parte, Katherine Ortega señaló que el programa también buscará mostrar un lado más humano de sus conductoras. Incluso, reconoció que algunos temas podrían despertar emociones, ya que muchas historias forman parte de experiencias personales.

Las periodistas también invitaron al público a participar. La audiencia podrá enviar videos, audios y anécdotas para compartirlas durante las transmisiones. La meta será demostrar que muchas personas atraviesan situaciones similares y pueden encontrar apoyo en las experiencias de otras.

Con esta propuesta, Buen Día apuesta por un formato basado en la cercanía, la identificación y la interacción con su comunidad.

El nuevo espacio estrena el 17 de julio, en el espacio de la revista matutina.