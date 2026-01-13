BTS anuncia gira mundial: estas serán las paradas más cercanas a Costa Rica

El grupo surcoreano BTS confirmó, oficialmente, su regreso a los escenarios con un nuevo álbum y una extensa gira mundial que se desarrollará entre 2026 y 2027, según explica el sitio oficial de la banda.

El anuncio marca el fin de una pausa de casi cuatro años, motivada principalmente por el cumplimiento del servicio militar obligatorio de sus integrantes, y reaviva la expectativa de millones de seguidores alrededor del mundo.

Big Hit Music, agencia que representa a la banda, informó que el nuevo álbum de BTS se publicará el 20 de marzo de 2026, mientras que la gira mundial arrancará en abril de ese mismo año en Corea del Sur.

El calendario incluye decenas de fechas en Asia, Europa, América del Norte y América Latina, con conciertos confirmados en México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil, los destinos más cercanos para el público costarricense.

Un regreso tras casi cuatro años de pausa

BTS no se presenta como grupo completo desde 2022, año en que anunció una pausa indefinida para que sus miembros pudieran enfocarse en proyectos individuales y, posteriormente, cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

El proceso concluyó en junio de 2025, cuando Suga finalizó su servicio alternativo, convirtiéndose en el último integrante en completar sus deberes. Jin fue dado de baja en junio de 2024, J-Hope en octubre del mismo año, y RM, V, Jimin y Jung Kook terminaron su servicio entre mayo y junio de 2025. Con los siete miembros oficialmente liberados, la banda quedó habilitada para retomar sus actividades grupales.

Fechas confirmadas en América Latina

Dentro de la gira mundial, BTS incluyó varias paradas en Latinoamérica durante el segundo semestre de 2026:

México (Ciudad de México): 7, 9 y 10 de mayo de 2026 – Estadio GNP Seguros.

Colombia (Bogotá): 2 y 3 de octubre de 2026.

Perú (Lima): 9 y 10 de octubre de 2026.

Chile (Santiago): 16 y 17 de octubre de 2026.

Argentina (Buenos Aires): 23 y 24 de octubre de 2026.

Brasil (São Paulo): 28, 30 y 31 de octubre de 2026.

Estas fechas convierten a México y Colombia en las opciones más cercanas para los seguidores de BTS en Costa Rica.

Una gira de alcance global

El tour comenzará los días 9, 11 y 12 de abril de 2026 en Seúl, y continuará por Japón, Estados Unidos, Europa y Asia, extendiéndose hasta marzo de 2027. Entre los países incluidos figuran España, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, Australia y Filipinas, consolidando uno de los regresos más ambiciosos del K-pop en los últimos años.

Con nueva música, una agenda internacional y la reunión completa de sus siete integrantes, BTS pone fin a una de las pausas más largas de su carrera y confirma su retorno como uno de los mayores fenómenos globales de la industria musical.