Bryan Villalobos tras muerte de su papá: “Le dedicaré esta temporada de TCMS y mi carrera”

Sergio Villalobos, papá de Bryan Villalobos, participante de Tu Cara me Suena (TCMS), falleció este domingo por problemas en el hígado.

Teletica.com conversó con el concursante, quien explicó que es una noticia muy dura emocionalmente, por lo que decidió irse para su natal San Carlos y sobrellevar la situación con apoyo de su familia.

Villalobos, oriundo de Ciudad Quesada, detalló que su papá tenía 61 años, pero complicaciones de salud como diabetes, presión alta y riñones afectados “se lo llevaron demasiado pronto”.

El músico finalizó recordando cómo hace dos semanas su padre lo acompañó en la sexta gala, momento en el que ganó con su interpretación de James Brown.



"Tengo muchos recuerdos lindos con él, pero el más reciente fue cuando me acompañó a la gala número seis, y él me dijo: 'Papi, vas a ganar'. Él celebró conmigo el gane de esa gala con puntuación perfecta y ese es el recuerdo más lindo, más reciente.



"Le dedicaré no solo esta temporada, también mi carrera a mi papá, porque él es el responsable de que yo esté aquí, él siempre me apoyó en ser músico y, aunque no tuvo los recursos económicos para comprarme un instrumento, pagarme las clases privadas, siempre me decía: 'Pa, yo lo apoyo, vamos con todo'", terminó.