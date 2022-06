Bryan Ganoza: “Sigo trabajando en mis sueños y Dancing no es la excepción”

Por Luanna Orjuela Murcia | 13 de junio de 2022, 21:34 PM

El cantante y stripper, Bryan Ganoza, conocido como Ganoza B artísticamente, espera poder mostrarle al público más sobre su persona y su talento en la próxima temporada de “Dancing with the Stars” (DWTS) Costa Rica.



Además, asegura que debería de existir más respeto por el trabajo de los artistas.



“Qué feo cuando hablas de la gente sin conocerla. Es que este mae hace aquello y lo otro, pero no has investigado un poquitito de cómo es la persona. Yo creo que eso es algo muy feo que tenemos que cambiar. Aunque no me incluyo porque a mí no me gusta comerme a la gente. Lo más importante para mí es el respeto a los demás”, comentó Ganoza.



Además, contó en una amplia entrevista con Teletica.com cómo se prepara a pocos días de que empiece la sétima temporada de DWTS.