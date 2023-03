Bryan Ganoza fue víctima de robo mientras entrenaba en gimnasio

"En el gimnasio no supieron qué decirme, porque no había cámaras adentro. Claro, en el baño no van a haber. Y que no se puede hacer nada. No puedo creerlo gente. ¡Qué gimnasio más pura tuza! Yo sé que es bien barato y todo, pero diay, si anda metida ahí un montón de gente que nada que ver, en cualquier momento lo asaltan a uno. Según yo entrenando lo más bien y asaltado. Pero qué mala nota, de verdad.

"Increíblemente, me sorprendió el gimnasio. Simplemente me dijeron: 'Lo siento, no podemos hacer nada más que hacer un reporte con la Policía'. Pero mientras viene la Policía, llego mañana a trabajar y tengo que trabajar hoy", agregó al quejarse del centro de entrenamiento.