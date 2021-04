Bryan Ganoza busca una “sugar mommy”

El cantante Bryan Ganoza conversó con este medio y aseguró que está buscando una “Sugar mommy” para financiar su carrera.



“Eso tiene sus pros y tiene sus contras, definitivamente ya eso está en cada quien lo que quiere llegar a hacer, pues una sugar mummy te puede ayudar, te puede aportar, pero tiene sus cosas malas, a veces comerse una mujer que no te gusta, que no te da ganas de hacerle nada, que se hace difícil, que no la ves bonita, está cabrón, más para nosotros los hombres que somos visuales, que vemos lo lindo de las chicas.

“Pero yo soy muy transparente, yo no miento en nada, he tenido clientas, ellas me han dado de todo, me han dado plata, accesorios, relojes, muchas cosas, pero todo eso tiene su contratiempo, es tiempo de ellas, a veces piensan que tienen un noviazgo o algo más fuerte.

“Si alguna me está viendo, está bien bonita, tiene plata y todo, pues sí me gustaría tener una sugar mummy. Que tenga actitud, dinero y hablada para que me gane, pero dinero más que todo ja ja ja, tiene que ser bisexual también, porque yo mezclo a las chicas”, explicó.

Segunda novia

Ganoza ha mencionado siempre que se declara polígamo y ahorita solo tiene a su novia en Costa Rica, por lo que está buscando a su segunda novia.

“Ahorita estoy buscando una novia (…) he visto gente en redes a mi favor y gente juzgándome, diciendo que tengo dos o tres mujeres engañadas, pero yo soy polígamo, como lo dije al mundo y puedo decirlo feliz, así soy, tengo ahorita solamente una mujer, estoy buscando otra, no sé si en el futuro pueda tener más mujeres.

“Recuerde lo que dice el dicho que uno puede tener las mujeres que pueda mantener, ja ja ja, no es cierto, no es cierto.

“Ahora puedo mantener dos mujeres, mi billetera no da más que eso, pero con dos estoy tranquilo, estoy feliz, puedo darles cariño a dos mujeres sin engañarlas, ahorita solo tengo una como te digo, pero cuando tengo dos ellas se hablan, ellas se conocen, incluso las junto, por decirlo así, es una vida muy linda”, relató.

¿Cuánto gasta en mujeres?

El stripper asegura que chinea mucho a sus parejas y que vela porque no le falten nada, pero que si gasta sus millones al mes para atenderlas.

“En promedio, yo me gasto como 4 millones al mes para mantener dos mujeres, pero si te digo, es más fácil tener dos que una, porque cuando no mientes todo fluye mejor, lamentablemente el ser humano, o la sociedad, nos ha hecho muy egoístas, nos ha hecho monógamos, cuando en realidad nuestro ser, nuestro ADN, nuestro instinto no lo es, todo el ser humano es polígamo, la sociedad y diferentes religiones son las que, durante la historia, nos han hecho ser monógamos, que pueden tener solo una pareja, amar solo a una y serle fiel solo a una.

“En este caso yo, que soy polígamo, es que lo soy fiel a varias mujeres, y ellas también a mí. Hay muchas chicas que me han escrito que se quieren unir más bien, ja ja ja. Mi dinero se gasta en mis mujeres y en mi hija, ese es mi costo de vida”, aseveró.

Droga

A pesar de la pandemia, el bailarín no pierde el tiempo y sigue adelante con sus producciones musicales, hace poco sacó su video “Droga” que ya tiene más de 10.000 visualizaciones en su canal de YouTube.

“Estoy contento, creo que el trabajo se ve reflejado, en estos últimos dos temas, fueron ocho meses que estuve en Costa Rica, me siento súper bien al grabar, tengo confianza, este tema es electroreguetón, súper bailable,

“Para nadie es un secreto que todo este proyecto musical Ganoza B ha salido de mi bolsillo, yo me he desprendido de todo lo que tengo, he vendido mis carros y las pocas prendas que he tenido, lo digo con mucho orgullo, plata de sobra no tengo, necesito más dinero para seguir invirtiendo, para seguir produciendo más canciones, porque esto es así, en el momento que se viene se explota esto.

“Estoy dejando a Costa Rica en alto acá en Las Vegas, vamos a poner ese punto fuerte en Costa Rica para nos sigan conociendo.

También tengo una canción nueva Sexy Spy que ya está en mi canal en YouTube Ganoza B, para que la escuchen y la compartan. Estoy grabando un tema nuevo, no se imaginan lo que les tengo preparado”, concluyó el costarricense.