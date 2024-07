¡Broche de oro! Céline Dion reaparece con magistral interpretación en París

El espectáculo de inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024 cerró con broche de oro este viernes, con el regreso de la reconocida cantante canadiense Céline Dion, quien tenía dos años de no pisar un escenario.

Interpretó "El himno al amor" de Edith Piaf desde el primer piso de la Torre Eiffel, momentos después de que se encendiera el pebetero olímpico.



La artista, de 56 años, hizo una pausa de la música en 2022, cuando le diagnosticaron el síndrome de la persona rígida.



Con un traje de pedrería que daba destellos grisáceos, blancos y plateados, Dion volvió a brillar con su actuación. Aunque la presentación duró pocos minutos, con su voz cautivó a todos los presentes y a quienes seguían la ceremonia por televisión.

La apertura la hizo Lady Gaga, vestida de cisne negro. Desde hace algunos días, había rumores de que ambas artistas se presentarían. Estos fueron confirmados con un espectacular show.

Céline Dion llegó a París esta semana y recibió rosas y aplausos al ser rodeada por aficionados en un hotel de la capital francesa. Según la prensa internacional, se hospeda en el hotel Royal Monceau.

I’m so happy to be here with you this week! I’d like to also extend a warm thank you to the local Gendarmes for keeping us safe. - Celine xx... pic.twitter.com/iyxiQcgLZG