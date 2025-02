¡Britney Spears libre! “Princesa del pop” pone fin a disputa legal contra su padre

Han pasado poco más de tres años desde que Britney Spears logró liberarse de la tutela legal de su padre, James Spears, bajo la cual vivió por más de 13 años. Sin embargo, algunos asuntos financieros y legales quedaron pendientes de resolución.

La cantante había acusado a su progenitor de mal manejo de sus finanzas y explotación de su imagen, lo que la llevó a emprender acciones legales en su contra. A pesar de su intención inicial de buscar justicia, en 2024 ambas partes lograron un acuerdo, cuyos detalles permanecieron en privado hasta ahora.

Según informó People, Britney Spears acordó pagar $2.12 millones para cubrir las facturas legales de su padre, con $500 mil destinados al bufete Saul Ewing y $1.62 millones a Willkie Farr and Gallagher. Dicho acuerdo establece que “ninguna de las partes admite ningún hecho, reclamación, responsabilidad o delito”, lo que significa que el caso queda cerrado sin que ninguna de las partes asuma culpa o responsabilidad oficial.

El proceso de tutela impuesto a Britney Spears comenzó en 2008, después de una serie de problemas personales y mediáticos. Durante los siguientes 13 años, James Spears tuvo control sobre las decisiones financieras, profesionales e incluso personales de la cantante. Sin embargo, en 2021, tras un fuerte movimiento en redes sociales bajo el lema #FreeBritney y un testimonio público en el que Spears denunció el abuso sufrido bajo la tutela, un tribunal de Los Ángeles finalmente falló a su favor y le otorgó su libertad.

A pesar del fallo judicial que puso fin a la tutela, el conflicto legal entre padre e hija continuó debido a las acusaciones de Britney sobre el presunto enriquecimiento indebido de su progenitor y los costos legales derivados del proceso. Con este reciente acuerdo, la artista ha optado por cerrar el caso definitivamente, evitando así una prolongada disputa judicial que podría haberla obligado a testificar en los tribunales, algo que, según fuentes cercanas, deseaba evitar a toda costa.

Desde su liberación en 2021, Britney Spears ha optado por mantenerse alejada de los reflectores y concentrarse en su bienestar personal. En diversas ocasiones ha manifestado su desconfianza hacia la industria musical y ha asegurado que no tiene intenciones de regresar a los escenarios en el corto plazo. Su enfoque principal ha sido recuperar su tranquilidad y reconstruir su relación con sus hijos, quienes estuvieron alejados de ella durante varios años.

A pesar de su retiro temporal de la música, ha seguido activa en otros proyectos. En 2023 publicó su libro de memorias The Woman in Me, el cual se convirtió en un éxito de ventas. Además, se espera que pronto inicie la preproducción de su película biográfica, basada en su historia personal y los eventos relatados en su autobiografía.

Spears, desde niña, demostró talento para el canto y la danza, participando en espectáculos infantiles y programas de televisión como The Mickey Mouse Club. Su gran salto a la fama llegó en 1999 con el lanzamiento de su álbum debut: Baby One More Time, cuyo tema principal se convirtió en un éxito mundial y la consolidó como la “Princesa del pop”.

A lo largo de su carrera, ha vendido más de 100 millones de discos y ha influenciado a generaciones de artistas con su estilo y presencia escénica.