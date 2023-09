Britney Spears baila con cuchillos y preocupa a sus 'fans'

27 de septiembre de 2023, 9:48 AM

"Empecé a jugar en la cocina con cuchillos hoy. No te preocupes, no son de verdad. ¡Halloween está cerca!", escribió la estadounidense.

Aunque la artista aclaró que los cuchillos no eran reales, la escena no pasó desapercibida para sus fans. Sin embargo, los internautas no pudieron escribir directamente en la publicación porque ella quitó la opción de comentarios.