Britney Spears anuncia fecha de lanzamiento de esperada autobiografía 'The Woman in Me'

La editorial Simon & Schuster Gallery Books anunció que el libro, titulado The Woman in Me ( La mujer que hay en mí ), estará disponible a partir del 24 de octubre.

Según Billboard, en abril, Spears ofreció un adelanto de su autobiografía en un extenso post de Instagram, donde dijo: “Bueno, estoy escribiendo un libro en este momento y como es realmente curativo y terapéutico… También es difícil hablar de acontecimientos pasados de mi vida… ¡¡¡Nunca he sido capaz de expresarme abiertamente!!! Solo puedo imaginar que sueno infantil, pero yo era muy joven cuando esos acontecimientos tuvieron lugar… y abordarlo ahora… Estoy segura de que parece irrelevante para la mayoría y soy completamente consciente de ello”.



El acuerdo para publicar The Woman in Me incluye los derechos mundiales, y Simon & Schuster Audio lanzará simultáneamente la versión de audio. Además, los derechos extranjeros del libro ya han sido vendidos en varios países.