La Municipalidad de San José anunció, este jueves, a los mariscales del Festival de la Luz 2025, un reconocimiento que este año busca celebrar la solidaridad en todas sus formas. Los elegidos son Bradley, un niño de 6 años que ha pasado prácticamente toda su vida en el Hospital Nacional de Niños, y la Junta de Protección Social (JPS), institución clave en el financiamiento de programas sociales en Costa Rica desde hace más de 175 años.



Bradley será el rostro infantil del desfile. El pequeño, que enfrenta una condición crónica que lo mantiene bajo atención especializada desde temprana edad, es descrito por el personal médico como un niño risueño, cariñoso y con una energía capaz de iluminar cualquier espacio. Pese a los retos de salud, este año logró graduarse del kínder gracias al apoyo del equipo de pedagogía hospitalaria y se prepara para iniciar la escuela.



Su designación, explicó el gobierno local, simboliza la valentía de la niñez costarricense y el trabajo incansable del Hospital Nacional de Niños.

“Bradley irradia fuerza, ternura y una alegría capaz de iluminar cualquier espacio. Su historia refleja el compromiso de cientos de profesionales que trabajan por el bienestar de la niñez. Que él sea mariscal este año es un mensaje de esperanza para todo el país”, destacó el director del centro médico, Carlos Jiménez.

Bradley: el mariscal del Festival de la Luz que “vive” desde hace 6 años en el hospital.

El segundo mariscal es la JPS, institución que desde 1845 canaliza recursos para hospitales, hogares de adultos mayores, centros para personas con discapacidad, albergues y decenas de programas sociales. Su modelo de

financiamiento mediante loterías y productos de juego ha permitido sostener proyectos esenciales

sin afectar el bolsillo de la ciudadanía. Su elección reconoce su aporte histórico, su labor solidaria y su compromiso con la transparencia en el manejo de fondos públicos.









“La elección de la Junta de Protección Social y del pequeño Bradley refleja un mensaje profundo: la luz que guía a nuestro país nace tanto de las instituciones que sostienen a quienes más lo necesitan, como del coraje y la esperanza que habita en cada persona. Es un reconocimiento a nuestra historia solidaria y a las nuevas generaciones que, con su ejemplo, nos inspiran a mirar hacia adelante

”, afirmó el alcalde de San José, Diego Miranda.

Durante el anuncio también se reveló el orden de participación de las bandas y carrozas que desfilarán el próximo 13 de diciembre, así como los ganadores del Festival de la Luz 2024. La Banda Comunal de Orotina obtuvo el primer lugar en su categoría, mientras que la carroza del Banco de Costa Rica fue reconocida como la más brillante. El Museo de los Niños y la Universidad Cenfotec destacaron como la propuesta más original y con mejor efecto infantil.



Este 2025, el Festival de la Luz se vivirá desde las primeras horas de la mañana y promete llenar de música, color y emoción las calles de la capital. La Municipalidad de San José invitó a las familias a celebrar juntos la historia y el significado que representan los nuevos Mariscales, en un desfile que busca recordar que la verdadera luz de Costa Rica nace de su gente.





