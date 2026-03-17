Borja Vilaseca en Costa Rica: “El autoconocimiento cambia la forma de decidir”

El reconocido escritor y conferencista internacional Borja Vilaseca visitó Costa Rica por primera vez para participar en el ciclo Mentes Expertas, un evento que reúne a miles de personas interesadas en el desarrollo personal, el liderazgo consciente y la transformación profesional.



Durante su paso por el país, Vilaseca profundizó en el impacto del Eneagrama como herramienta de autoconocimiento, así como en los desafíos que enfrentan las personas en un entorno marcado por el cambio constante (ver video adjunto en la portada).

​“El Eneagrama describe nueve tipos de personalidad, nueve modelos mentales que ayudan a entender por qué somos como somos: nuestros mecanismos de defensa, patrones inconscientes, miedos y heridas”, explicó el autor a Teletica.com.

A su criterio, este sistema permite diferenciar entre el ego —“esa vocecita que genera tanto sufrimiento y confusión”— y el verdadero ser.

Según el especialista, este proceso de autoconocimiento se traduce en una vida más consciente: “Cuando uno se conoce, vive más conectado consigo mismo y puede tomar decisiones más sabias e inteligentes”.



Libros para iniciar el proceso



Vilaseca recomendó empezar por su obra Tú eres lo único que falta en tu vida, que considera su trabajo más completo sobre el Eneagrama. También mencionó Encantado de conocerme como una opción introductoria para quienes se acercan por primera vez a esta herramienta.



En sus publicaciones, el autor integra diversas corrientes como la meditación, el estoicismo y la filosofía Advaita, además de la psicología transpersonal, con el objetivo de ir “más allá de la mente y del ego” y conectar con una dimensión más profunda del ser humano.



Un llamado a reinventarse



En un contexto global de cambios acelerados, Vilaseca hizo un llamado: abandonar el victimismo y asumir la responsabilidad personal.

​“Lo más importante es soltar el victimismo, tomar las riendas y formarse para transformarse. Se trata de cambiar la mentalidad, reinventarse y cuestionar creencias obsoletas sobre el trabajo y la economía”, afirmó.

En esa línea, subrayó la importancia de encontrar el propósito personal o “ikigai”: una combinación entre pasión, talento, contribución y monetización.

“Eso es fundamental para competir en un mundo cada vez más automatizado y conectar con lo más humano que tenemos”, añadió.

Liderazgo consciente



El conferencista también abordó el papel de los líderes en las organizaciones actuales. A su juicio, el liderazgo comienza por uno mismo.

​“Lo más importante es que los líderes se lideren a sí mismos. Que desarrollen autoconocimiento, que gestionen sus emociones, que cuestionen sus limitaciones y sanen sus heridas para poder ser auténticos”, señaló.

Vilaseca fue enfático en que aún existe una brecha importante: “Hay muchos gestores, pero faltan líderes”. Para él, un líder consciente es aquel que inspira con el ejemplo, tiene vocación de servicio, inteligencia emocional y una visión clara que trasciende la generación de dinero.

​“No se trata solo de ganar dinero, sino de crear riqueza resolviendo problemas y contribuyendo a la sociedad”, puntualizó.

En su más reciente libro, Anandamida, el neurotransmisor de Dios, el autor explora la relación entre neurociencia y espiritualidad. Según explicó, esta molécula —conocida como “la molécula de la dicha suprema”— puede inducir estados elevados de conciencia al “silenciar la voz del ego”.

​“Estos estados permiten desarrollar la capacidad de autoobservación y vivir plenamente en el presente”, indicó.

Vilaseca reveló que comenzó a escribir a los 19 años, en medio de una profunda crisis existencial. “Escribir fue lo que me ayudó a salir del pozo. Es mi terapia”, confesó.



Hoy, con más de dos décadas de trayectoria, asegura que su propósito es compartir herramientas que ayuden a las personas a conocerse mejor, a gestionar sus emociones y a vivir con mayor plenitud.