Bon Jovi detiene concierto abruptamente en Nueva York: esto fue lo que pasó

La estrella mundial de rock, Bon Jovi, detuvo su concierto abruptamente en Madison Square Garden la noche del pasado jueves 23 de julio.

El artista se encontraba luchando contra una infección sinusal, también conocida como sinusitis, por lo que dijo que tenía que “calmarse”.



El rockero terminó el evento alrededor de los 90 minutos y prometió a sus fans que encontraría la manera de reprogramar el show, de acuerdo con información oficial del portavoz en conversación con ABC News.

La situación ocurrió en el octavo de nueve conciertos, los cuales estaban programados en el Madison Square Garden en Nueva York, Estados Unidos.



Hasta el momento, la información confirmada indica que el espectáculo del próximo domingo 26 de julio sigue en pie, dentro del marco del Forever Tour, que terminará en setiembre.

Esta gira es la primera ocasión en la que el artista vuelve al escenario tras su cirugía de cuerdas vocales en 2022, y sus fans esperan que la situación sea resuelta prontamente.