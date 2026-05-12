Boletos para concierto de Karol G agotados: anuncian oficialmente segunda fecha

El fenómeno musical de la artista colombiana Carolina Giraldo, conocida como Karol G, volvió a confirmar su arrastre en Costa Rica: las entradas para su primer concierto programado en el país se agotaron pocas horas después de salir a la venta este lunes a las 10 a. m.

Ante la alta demanda, la producción del evento, Move Concerts, anunció oficialmente una segunda fecha en el marco de su gira Viajando por el mundo Tropitour. El nuevo espectáculo se realizará el sábado 28 de noviembre en el Estadio Nacional de Costa Rica, sumándose al concierto ya programado para el viernes 27 de noviembre.

De acuerdo con la productora, las entradas para esta segunda presentación están disponibles y se habilitó la venta general a través de eticket.cr.﻿

Para esta nueva fecha, se mantienen las mismas zonas y rangos de precios del primer concierto. Entre ellas destacan:

200 Copas Pits 1 y 2: ₡170.700.

Palcos: ₡110.000.

Platea Especial: ₡97.800.

Tropicoqueta (de pie, mayores de 18 años): ₡73.500.

Platea/Balcón: ₡61.300.

Sombra Este/Oeste: ₡45.600.

Gramilla (de pie, mayores de 18 años): ₡39.500.

Gradería Sur: ₡33.400.

El evento será apto para mayores de 12 años, sujeto a la resolución final de la Comisión de Control y Calificación de Espectáculos Públicos. Las personas menores de edad deberán ingresar acompañadas por un adulto responsable, exclusivamente en las localidades de gradería.

Con este anuncio, Karol G reafirma su impacto en la región, donde su gira continúa sumando fechas agotadas en distintos países de Latinoamérica.