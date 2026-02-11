¿Boda a la vista? "Mimi" Ortiz revela el significado del anillo que le dio Toni Costa

La presentadora de Sábado Feliz, Libni "Mimi" Ortiz habló abiertamente sobre el anillo que le entregó el bailarín español Toni Costa, y aclaró si existen o no planes reales de boda, a poco más de un año de relación.

En entrevista con Teletica.com, Ortiz explicó que el anillo se lo dio el mismo día que le pidió que fueran novios, hace un año y dos meses, lo que para ella representó el primer compromiso formal dentro de la relación.

“Yo me asusté porque pensé que era un anillo de compromiso, pero él me explicó que era un anillo de promesa. Nunca me habían dado uno, así que no sabía la diferencia. Para mí fue una señal de que él sí se quiere casar conmigo”, relató.

Aunque "Mimi" reconoce que nunca fue de soñar con matrimonio, asegura que su visión cambió gracias a la relación con Toni.

“Yo no era de esas mujeres que soñaban con casarse, lo tenía totalmente fuera de mis planes, pero él poco a poco me despertó ese deseo”, confesó.

Sin embargo, ambos coinciden en que todavía no es el momento de dar el paso al altar, ya que primero deben resolver temas personales, laborales y de residencia, debido a que él vive en Miami y ella en Costa Rica.

“No nos vamos a casar viviendo él en Miami y yo en Costa Rica. Primero hay que ordenar muchas cosas, y después ya veremos. Está sobre la mesa, está en el corazón, pero el tiempo lo dirá” , afirmó.

"Mimi" también detalló que actualmente se encuentran en una etapa de consolidación de la relación, luego de superar el proceso inicial de adaptación y conocerse en profundidad.

“Ya pasamos la etapa de entender el carácter, los límites, la paciencia. Ahora sentimos que tenemos bases sólidas para construir proyectos juntos”, señaló.

A pesar de la distancia, la comunicadora asegura que no siente que sea una relación a distancia, ya que se visitan con frecuencia y mantienen una dinámica constante.

“Estamos a solo dos horas de vuelo y nos vemos muy seguido. A veces él viene todos los fines de semana, otras yo me escapo cuando puedo. Se vive como si estuviéramos en el mismo lugar”, comentó.

Por ahora, la pareja no contempla tener más hijos, ya que ambos desean enfocarse en disfrutar su relación y compartir con los hijos que ya tienen.

“Estamos en una etapa de disfrutar nuestra relación sin volver a entrar en la maternidad y paternidad, que es tan dura”, concluyó.





