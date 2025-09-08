‘Bluey’ salta a la pantalla grande en 2027

BBC Studios y Walt Disney Studios, en alianza con Ludo Studio, confirmaron que Bluey: La película llegará a salas de cine en América Latina el próximo 5 de agosto de 2027.



El largometraje, escrito y dirigido por el creador de la serie, Joe Brumm, combinará animación en CGI y contará con la producción de Amber Naismith, reconocida por su trabajo en Happy Feet: El pingüino y La gran aventura LEGO. La dirección también estará a cargo de Richard Jeffery, quien participó en las tres primeras temporadas de Bluey.



El elenco en inglés traerá de vuelta a Melanie Zanetti y David McCormack, quienes dan voz a Chilli (mamá) y Bandit (papá). Esta cinta marca el debut en cine de la familia de la perrita australiana que ha conquistado audiencias alrededor del mundo gracias a su éxito en televisión y plataformas digitales.



BBC Studios es responsable del financiamiento y licencias, mientras que Walt Disney Studios asumirá la distribución en salas. Además, la producción cuenta con respaldo del gobierno australiano mediante el Producer Offset y Screen Australia, así como de Screen Queensland.



El impacto de Bluey es innegable: disponible en más de 140 mercados, fue la serie más vista a nivel global en Disney+ en 2024, la más reproducida en Estados Unidos durante todo ese año y el programa infantil líder en el Reino Unido.

La producción ha recibido múltiples premios, entre ellos un Peabody en 2024 y dos reconocimientos de la Asociación de Críticos de Televisión.







