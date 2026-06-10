Blessd en Costa Rica: este jueves salen a la venta las entradas

El concierto de Blessd en Costa Rica tiene nueva fecha. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) autorizó el cambio para el próximo 8 de agosto de 2026 en Parque Viva.



La Dirección de Apoyo al Consumidor del MEIC informó que aprobó la modificación del plan de ventas solicitado por la productora JOGO Mercadeo y Producción S.A. La resolución administrativa n.º DAC-DECVP-RE-282-2026 permite trasladar el espectáculo del 31 de mayo al 8 de agosto de este año.



El evento se realizará en Parque Viva a partir de las 7 p. m. La venta de entradas se mantendrá exclusivamente mediante eTicket, que es la tiquetera autorizada para la comercialización de los boletos.



La venta general estará habilitada este 11 de junio, a las 10 a. m. La promoción de tasa cero a seis meses estará disponible en todas las localidades hasta agotar existencias.

Estos son los precios autorizados para cada sector:



Terrazas A y B: ₡35.000.

Lateral 501, 502, 504 y 505: ₡38.000.

Lateral 401, 402, 404 y 405: ₡45.000.

Central 503: ₡50.000.

Central 403: ₡55.000.

Golden Circle: ₡70.000.

