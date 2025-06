Blake Lively retira dos acusaciones graves previo a iniciar juicio contra Justin Baldoni

Blake Lively ha solicitado retirar dos de los cargos más relevantes en su demanda federal contra el actor y director Justin Baldoni, decisión que ha intensificado la disputa judicial entre ambas partes. Así lo confirmaron medios internacionales como Hola! y ABC.

La actriz argumenta que busca “enfocar y simplificar” su caso, pero el equipo legal de Baldoni acusa que con esto intenta evitar la entrega de registros médicos y notas de terapia, clave en la fase de descubrimiento del proceso.

En el documento judicial presentado esta semana en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, los abogados de Baldoni se opusieron tajantemente al retiro “sin perjuicio” de los cargos por inflicción intencional y negligente de angustia emocional, argumentando que permitirlo le daría a Lively la posibilidad de reactivarlos en el futuro.

​“La señora Lively no puede tenerlo todo. Si desea abandonar esos reclamos, deben ser desestimados con perjuicio”, señaló el abogado Kevin Fritz.

La actriz presentó la demanda en diciembre pasado, acusando a Baldoni, su coprotagonista en It Ends With Us, y al productor Jamey Heath de acoso sexual, represalias y difamación. El intento de la defensa de Baldoni por acceder a información médica de Lively, argumentando que la salud mental de la demandante es un punto central del caso, desencadenó la retirada de esos cargos.

El juez Lewis J. Liman denegó el pedido de Baldoni para obtener los expedientes médicos, basándose en la promesa de Lively de eliminar los cargos asociados. En su resolución, el magistrado aclaró que las partes deberán acordar si el retiro se realizará con o sin perjuicio. De lo contrario, advirtió que Lively no podrá presentar ninguna prueba sobre angustia emocional durante el juicio.

La defensa de la actriz, encabezada por Esra Hudson y Mike Gottlieb, calificó el accionar del equipo contrario como un “truco publicitario”, y negó que su clienta se haya negado a entregar documentos.

​“Solo se trataba de cargos que ya había manifestado que serían retirados. Sugerir lo contrario es engañar al tribunal y al público”, indicaron en un comunicado.

Aunque se eliminan dos cargos, el equipo legal de Lively sostiene que continuará buscando reparación por daños emocionales mediante las acusaciones de acoso sexual y represalias. Además, aseguran que la estrategia legal de Baldoni ha abierto la puerta para nuevos reclamos bajo las leyes de California.



Este enfrentamiento forma parte de una serie de litigios en torno a Baldoni, incluyendo otra demanda presentada por su exempleada Stephanie Jones, quien presuntamente filtró mensajes comprometedores.



El caso sigue en desarrollo y podría redefinir los límites del acceso a información médica en disputas por acoso en la industria del entretenimiento.