Black Moon Dust: Tamarindo será sede de festival musical para despedir el 2025

Tamarindo se prepara para recibir, el próximo 27 de diciembre, la primera edición del Black Moon Dust Festival, una propuesta que promete convertirse en una tradición nacional para cerrar el año con música en vivo, talento costarricense y una experiencia inmersa en la naturaleza.

Roca Mística, en Tamarindo, será el escenario que dará vida al festival, un encuentro que fusiona música, arte y ambiente natural para despedir el 2025 con una celebración única bajo la luna.

Esta primera edición reunirá a reconocidos artistas nacionales e internacionales, con un cartel encabezado por talento costarricense.

El público podrá disfrutar de las presentaciones de The Saint Cecilia, agrupación anfitriona e inspiración del proyecto; MishCatt, con su sello pop contemporáneo; Honahlei, una de las bandas emergentes más destacadas del país; y el artista mexicano Caloncho, quien aportará el componente internacional con su estilo melódico. La jornada abrirá con DJ Swaylo, quien también cerrará la noche con su propuesta electrónica.

Los organizadores señalaron que el festival nace con la intención de crear un espacio auténtico que conecte al público con la música y que pueda convertirse en un ritual de fin de año en Guanacaste.

El recinto contará con zonas abiertas integradas al paisaje tropical de Tamarindo, lo que permitirá disfrutar del evento desde el atardecer y hasta las 2 a. m. La producción buscará resaltar el sonido en vivo y garantizar una experiencia inmersiva para los asistentes.





Las entradas ya están disponibles, con precios entre $80 en localidad general y $160 en la sección VIP. Esta última incluye acceso preferencial al frente del escenario, áreas lounge , bar, baños privados, parqueo gratuito por cada dos boletos y dos bebidas cortesía de Bavaria. Además, se habilitará una modalidad Super VIP que ofrecerá ingreso anticipado, una presentación acústica privada al atardecer con The Saint Cecilia y Honahlei, un meet and greet con los artistas, zona elevada y cinco bebidas incluidas.





La inspiración del festival surgió tras un concierto íntimo de The Saint Cecilia en diciembre de 2024, cuyo éxito motivó a los organizadores a crear un evento anual que uniera comunidad, música y una atmósfera especial para despedir el año.





Más que un espectáculo, Black Moon Dust busca consolidarse como una experiencia cargada de energía, buena música y conexión emocional, con la intención de posicionarse como una nueva tradición costarricense.



