Black Moon Dust: Tamarindo será sede de festival musical para despedir el 2025
El público podrá disfrutar de la presentación de The Saint Cecilia, agrupación anfitriona e inspiración del proyecto.
Tamarindo se prepara para recibir, el próximo 27 de diciembre, la primera edición del Black Moon Dust Festival, una propuesta que promete convertirse en una tradición nacional para cerrar el año con música en vivo, talento costarricense y una experiencia inmersa en la naturaleza.
Roca Mística, en Tamarindo, será el escenario que dará vida al festival, un encuentro que fusiona música, arte y ambiente natural para despedir el 2025 con una celebración única bajo la luna.
Esta primera edición reunirá a reconocidos artistas nacionales e internacionales, con un cartel encabezado por talento costarricense.
El público podrá disfrutar de las presentaciones de The Saint Cecilia, agrupación anfitriona e inspiración del proyecto; MishCatt, con su sello pop contemporáneo; Honahlei, una de las bandas emergentes más destacadas del país; y el artista mexicano Caloncho, quien aportará el componente internacional con su estilo melódico. La jornada abrirá con DJ Swaylo, quien también cerrará la noche con su propuesta electrónica.
Los organizadores señalaron que el festival nace con la intención de crear un espacio auténtico que conecte al público con la música y que pueda convertirse en un ritual de fin de año en Guanacaste.