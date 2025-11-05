Bizarrap y Daddy Yankee sorprenden al mundo con colaboración histórica

El DJ argentino Bizarrap vuelve a los estudios con una colaboración que ya genera gran expectativa: Daddy Yankee, quien se había retirado del reguetón y de la música comercial, será el protagonista de la nueva Music Session #0/66.

El estreno será este miércoles 5 de noviembre a las 9 p. m. en Argentina (6 p. m. en Costa Rica) y el jueves 6 a la 1 a. m. en España. Esta será la primera sesión de Bizarrap en 2025, tras un año sin lanzamientos desde sus colaboraciones con Luck Ra, Lismal y Natanael Cano.

A lo largo de su carrera, Bizarrap se ha destacado por sus hits virales con Nathy Peluso, Quevedo, Shakira, Anuel AA y Villano Antillano, entre otros, consolidándose como uno de los productores más influyentes de la música urbana.

Por su parte, Daddy Yankee, conocido como el “Rey del Reguetón”, se retiró hace tres años y dio su último concierto en San Juan, Puerto Rico. Posteriormente, se convirtió al cristianismo y comenzó a dedicar su carrera a la música religiosa.

En julio de 2025 regresó con una nueva canción cristiana llamada Sonríele, bajo el nombre artístico DY, alejándose de los ritmos que lo consagraron en el reguetón.



Ahora, la unión de la experiencia de Daddy Yankee y la creatividad de Bizarrap promete un nuevo hit que mezcla generaciones y estilos, marcando un regreso sorprendente del puertorriqueño al mundo de la música urbana, aunque puede tener un enfoque más reflexivo y espiritual.

