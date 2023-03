Bizarrap, Duki, Ryan Castro, Eshconinco, DISTO estarán en el Beach Fest CR 2023 en Tamarindo

El Beach Fest 2023 son tres eventos con personalidad propia coexistiendo en ese mismo espacio que es el festival. Se trata de Jangueo, que será el jueves 6 de abril; Festa!, el viernes 7 de abril, y Member’s, que tendrá lugar el sábado 8 de abril.



Jangueo



Jangueo, que cuenta con más de 16 mil seguidores en sus redes sociales, pues es ya una fiesta conocida en el mercado de eventos de alto nivel, tiene en su line up como artista internacional a Ryan Castro quien acaba de lanzar X 1 Beso junto a la leyenda del reguetón De la Ghetto.



Castro es un fuerte exponente también del trap, el rap y el reggae y ha tejido buen nombre con temas como Jordan y Mujeriego y reconocimientos como el Premio Juventud a la Nueva Generación en artista masculino.



Completan la alineación de la fiesta Jangueo los nacionales AZN-L, Rory, Paolo Calvo y José Fuentes.



Festa!



Festa! es el evento que recibirá a Bizarrap, quien está en este momento en la cima de los rankings más relevantes de la industria de música por su BZRP Music Sessions #53 con Shakira, viene a Costa Rica para ser uno de los imanes del evento Festa! Según la organización, esta presentación no forma parte de la gira que el argentino está por estrenar, es un evento que fue cuadrado fuera de esa ruta y que, por tanto, resulta íntimo, único y especial.



Esa misma noche se presentará Duki, quien ha sido calificado como el artista argentino más escuchado en Spotify durante el 2021, según la revista Rolling Stone. Bizarrap y Duki se conocen bastante bien el escenario y en los estudios de grabación, pues juntos hicieron la Session #50 y además han compartido temas como Malbec, Unfollow -con Justin Quiles- y Sin frenos -con Eladio Carrión-. También han coincidido en festivales en Europa como el Boombastic, en España.



Para esa noche del Festa!, que promete salirse del montón, también estará DISTO. El Dj y productor costarricense radicado en el extranjero es mundialmente conocido por remixes sobre obras de David Guetta & Afrojack como Hey Mama -con más de 45 millones de plays- o bien Hero que supera los 140 mil views. Su remix de la canción TOP – Heathens para la película Suicide Squad es otro buen referente de su carrera y que sigue manteniéndose en listas.



Completarán la alineación del Festa! Queen V, Dj Casty, Abraham Pizarro y Khriztian Gc.



Member’s



Entretanto, el Member’s, que cierra el festival el 8 de abril, tendrá al cantante jamaiquino Eshconinco como un plato fuerte. Habitante constante en los playlits de quienes gustan del dancehall, el reggae y el urbano latino, Eshconinco es conocido por temas como Whine It, Good Gyal o When You Dance.



Compartirán escenario Djs nacionales como KENDO quien además de ser una de las figuras experimentada en el campo de la música electrónica latina produjo junto a Eshconinco el tema Whine Yuh Waist.



Completan la alineación del Member’s Dj Jost, Selectress Ash y Johnnie.



Una experiencia



El festival es considerado toda una experiencia, “más que un evento, esto es una experiencia para diferentes gustos musicales; es disfrutar el verano con la mejor música y en un ambiente seguro para todos”, explicó Fernanda Coblentz de la organización del Beach Fest CR 2023.



El evento reunirá géneros musicales que van desde el pop, la música electrónica latina y el trap pasando por el reggae, el dancehall y el reguetón, entre otros.



Será también un espacio para conjuntar experiencia y nuevos talentos. “Tenemos Djs con mucha experiencia como Kendo y José Fuentes, unos de los pioneros de eventos en Costa Rica y tiene esa experiencia de hacerle sentir a la gente la música. También le estamos dando un giro al tener nuevos talentos y también talento femenino”, Entre esos talentos femeninos calzan las Djs Queen V, AZN-L y Selectress Ash.



El festival se realizará en una propiedad privada en la zona de playa Tamarindo, debidamente acondicionada con tarima, baños portátiles, zonas de hidratación, seguridad y servicios de atención de emergencias, entre otros aspectos que garantizan la seguridad de los asistentes, indicó la producción del Beach Fest CR 2023. Es un evento para mayores de 18 años



Las entradas están a la venta en starticket.com y en los sitios oficiales de cada uno de los tres eventos.: jangueocr.com (de $40 a $100) festacr.com ($50 a $100) y memberstama. Hay cuatro localidades para cada evento: Fase 1, Fase 2, Fase 3 y VIP.



Las puertas del festival abrirán a las 7 p. m. y a las 9 p. m. comenzarán a salir los artistas al escenario.