Bismark Méndez sufre accidente en bicicleta: "Lo que más me dolió fue el orgullo"

"Me caí porque no vi un hueco y, cuando me di cuenta, ya esta mano no agarró (estabilidad) y empecé a dar vueltas y vueltas. En Coronado hay muchas sombras en la calle y estaba pegando el sol y yo venía viendo pajaritos, el bosque y la naturaleza y ¡aaaaaa! Ahí me levanté, estaba sangrando por todo lado, las piernas también.

"Lo primero que hice fue ver si alguien se dio cuenta, pero no había nadie, luego empecé a mover las manos para ver si realmente me quebré o no. Los ciclistas, por lo general, se quiebran la clavícula; pero gracias a Dios yo no", agregó el empresario.